Гаджи Гаджиев высказался о поведении Александра Соболева и Георгия Джикии во время матчей

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поведении на поле футболистов «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикии.

«Почему совершается преступление? В нашем случае — нарушение. Потому что нарушитель думает, что останется безнаказанным. Что делать, если такие случаи будут повторяться? Во-первых, на старших товарищей по команде смотрит молодёжь, здесь они показывают не очень хороший пример. Футболисты как дети, с ними надо разговаривать каждый день. Дисциплина в команде появляется не за один день, месяц и даже полгода. Это очень длительный процесс. Самое страшное здесь не штраф, ещё какие-то наказания от клуба, а то, что не соблюдаются требования профессионального футбола.

Если пользы от футболиста не больше, чем вреда для команды, тогда штрафовать постоянно. Это будет своеобразным лекарством. Если игрок приносит только минусы, то обычно от яда пытаются избавиться. Если основная команда страдает, мы переводим во вторую команду. Виноват ли тренер? Отчасти тут все виноваты, от руководства всё идёт.

Ответственность не только на Абаскале, в «Спартаке» и до его прихода хватало проблем и скандалов. Уже не первый год видим это», — приводит слова Гаджиева Legalbet.