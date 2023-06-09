«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева
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Футбольный клуб «Сочи» в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе голкипера Сослана Джанаева.
«Спасибо, Капитан! Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!» — гласит официальное заявление клуба.
36-летний Джанаев играл за «Сочи» с 2019 года. Всего за сочинскую команду голкипер сыграл 71 матч, в которых пропустил 89 голов и 23 раза сыграл «на ноль». Также Джанаев играл за «Ростов», грозненский «Ахмат», московский «Спартак» и казанский «Рубин».
В своём последнем сезоне за «Сочи» Джанаев сыграл 11 матчей, в которых пропустил 23 гола и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.
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