«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова
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Футбольный клуб «Сочи» в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе полузащитников Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова.
«Сочи» благодарит Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова за годы самоотверженной работы на поле!» — гласит официальное заявление клуба.
34-летний Жоаозиньо играл за «Сочи» с 2020 года. Полузащитник сыграл за сочинцев 74 матча, отметившись девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Жоаозиньо в России также играл за «Краснодар» и «Динамо».
32-летний Цаллагов защищал цвета «Сочи» с 2019 года. Всего за «леопардов» футболист сыграл 110 матчей, забив два гола и сделав пять результативных передач. До «Сочи» Цаллагов играл за «Крылья Советов», «Рубин», «Динамо» и «Зенит».
Оба игрока стали свободными агентами.
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