Дзюба отреагировал на новые интимные видео с собой

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал новые интимные видео со своим участием, распространяемые в социальных сетях.

«Опять начался какой-то непонятный шум, опять пытаются что-то раздуть. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это правда неинтересно. Если кому-то это интересно — ваше право», — сказал Дзюба.

Сегодня, 9 июня, в социальных сетях стали распространяться новые видео интимного характера, которые предположительно были записаны летом 2022 года. По информации различных телеграм-каналов, Дзюба отправлял эти ролики некой украинской девушке. Первые видео с форвардом появились в интернете в ноябре 2020 года.