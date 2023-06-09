Дзюба заявил, что ему угрожали и вымогали деньги из-за новых видео

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба сообщил, что в последние несколько дней получал угрозы от неизвестных лиц, вымогавших у него деньги из-за публикации новых интимных видео с его участием.

«Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю кто, для чего это надо. Мне это уже неинтересно. Это на вашей совести. Прошу относиться к этому как-то спокойнее», — сказал Дзюба.

Первые видео интимного характера с участием Дзюбы появились в интернете в ноябре 2020 года. В июне 2023 года в социальных сетях стали распространяться новые ролики, снятые Артёмом, как сообщается в некоторых телеграм-каналах, для некой украинской девушки. Предположительно, видео Дзюба записывал летом 2018 года.