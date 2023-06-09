Дьяков: ЦСКА — фаворит в Суперфинале Кубка России. Акинфеев поможет игрокам настроиться

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России, в котором встретятся победитель Пути РПЛ — ЦСКА и победитель Пути регионов — «Краснодар». Игра пройдёт 11 июня.

«ЦСКА будет играть с «Краснодаром» в Москве — это важно. А ещё армейцы хорошо провели концовку сезона, поэтому ЦСКА — фаворит в Суперфинале Кубка России.

У футболистов обеих команд будут крутые ощущения и эмоции. Поднять трофей над головой — это то, к чему игроки шли весь год. Для «Краснодара» это особенный момент, потому что у них нет ни одного трофея за всю историю. Тот Кубок России, который я выиграл, был как раз в матче с «Краснодаром». У команды Ивича будет запредельный настрой. А ЦСКА — команда с историей. Такие футболисты, как Акинфеев, помогут молодым игрокам настроиться на финал. У ЦСКА всё будет хорошо с психологией», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.