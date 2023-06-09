Валерий Кечинов: «Динамо» — разочарование сезона в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал главным разочарованием сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге московское «Динамо».
«Динамо» — разочарование сезона в РПЛ. В прошлом году команда была очень яркая: здорово играла, да и был неплохой результат. Но в этом сезоне что-то явно пошло не так, хотя футболисты примерно те же. При новом тренере команда не показала тот результат, который ожидали болельщики и руководство «Динамо».
В «Динамо» собраны очень хорошие футболисты. Мне кажется, с приходом нового тренера может появиться та игра, которую ждут болельщики команды», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
«Динамо» в сезоне-2022/2023 заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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