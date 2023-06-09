Радимов — о финале Кубка России: не понимаю, почему ЦСКА называют фаворитом

Экс‑полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что не понимает, почему ЦСКА считают фаворитом Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором армейцам предстоит сыграть с «Краснодаром».
«Я не понимаю, почему ЦСКА называют фаворитом. Они недавно играли в Краснодаре в РПЛ. И ЦСКА там не верховодил. Поправится Джон Кордоба у «Краснодара», посмотрим. Думаю, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отправит и поезда, и автобусы в Москву. Речь идёт о потенциальном первом трофее.
Сейчас ты можешь любую игру с любого ракурса посмотреть. Они в этом сезоне играли пять раз друг с другом. Приезжая на одну конкретную игру, ты понимаешь, что ты её можешь выиграть. В том, что это равные соперники, сомневаться не приходится», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА пройдет 11 июня в «Лужниках», начало — в 17:00 мск.
- 9 июня 2023
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