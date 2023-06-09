Опрос: кто станет главным героем финала Лиги чемпионов?
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Завтра, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер». Предлагаем пройти опрос: кто станет главным героем встречи?
На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу над «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).
«Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу, заняв первое место в третьем сезоне подряд. «Интер» завершил сезон Серии А на третьем месте.
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