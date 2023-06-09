«Надо больше тренироваться и работать». Отец Агаларова оценил выступление сына в сезоне

Руслан Агаларов, отец нападающего грозненского «Ахмата» Гамида Агаларова, оценил выступление сына в нынешнем сезоне.

«Первый сезон в «Ахмате» сложился не так, как хотелось бы. Надеемся на то, что в дальнейшем всё будет хорошо. Что не понравилось в этом сезоне? Количество голов. Скорее всего, на это повлияла адаптация в команде. Сможет ли Гамид показать результат лучше в следующем сезоне? Что будет завтра, один бог знает, не могу загадывать. У него действующий контракт с «Ахматом». Надо больше тренироваться и больше работать», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Агаларов забил три гола. В прошлом сезоне, выступая за «Уфу», игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата.