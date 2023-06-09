Агент Сафонов: в новом сезоне «Локо» Галактионова будет бороться за тройку
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что возглавляемый Михаилом Галактионовым «Локомотив» сможет побороться за призовые места в следующем сезоне.
«Локомотив» в новом сезоне точно будет бороться за тройку. Верил ли, что у Михаила Галактионова получится в «Локомотиве»? Даже не сомневался. Команда приняла его, ни под кого не подстраивался – ни под Артёма Дзюбу, ни под других лидеров.
Он знает, где пряник, где кнут. Видно, что это сформировавшийся готовый тренер, который работал с молодёжкой и многих игроков знает лично. Если «Локомотив» ещё усилится, то точно будет бороться за тройку», — цитирует Сафонова «Татар-информ».
Завершившийся сезон-2022/2023 «Локомотив» закончил на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.
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