Индзаги: в финале Лиги чемпионов мы будем сражаться за каждый сантиметр поля

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы все с нетерпением ждём финала, мы многое поставили на карту в финале сезона. Мы шли к этой игре день за днём и сейчас собираемся насладиться моментом, но мы не хотим останавливаться на достигнутом, мы хотим сыграть в финале как можно лучше.

«Сити» – фаворит? Это нормально, ведь это самая сильная команда мира. Но в финале мы будем играть 11 на 11. У нас был фантастический сезон, и мы собираемся разыграть свои сильные карты. Мне повезло работать с футболистами, многие из которых приняли участие в различных финалах. Нам нужно сыграть с горячим сердцем и холодной головой, потребуется высокая концентрация, потому что наверняка будут трудные моменты в матче.

Мы гордимся тем, что зашли так далеко, и сделаем всё, чтобы показать лучший футбол. Завтра мы сыграем 57-й матч с начала сезона, и этот матч будет сильно отличаться от первых 56. У нас были сложные моменты по ходу сезона, именно благодаря этому мы прогрессировали. Мы прошли путь от заслуженных поражений к незаслуженным, приложили сумасшедшие усилия и благодаря этому попали в Стамбул. В последнее время было мало времени подумать о том, что мы сделали, нам нужно было добыть право участвовать в Лиге чемпионов, сыграть в финале Кубка Италии, и только сейчас мы понимаем, что мы сделали. Завтра мы будем сражаться за каждый сантиметр поля.

Исход борьбы зависит от действий полузащиты? Это будет очень и очень важно, но я думаю, что ноги, голова и сердце важнее всего. Ноги понадобятся, чтобы бежать, голова – чтобы быть ясной, сердце – чтобы найти энергию, когда в какой-то момент покажется, что сил уже нет. Единство – вот слово, которое привело нас сюда, и все вместе мы постараемся совершить подвиг», – приводит слова Индзаги Football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.