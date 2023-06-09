«Шальке» прервал переговоры с новым спонсором из-за связей компании с Россией — источник

Гельзенкирхенский «Шальке-04» на финальном этапе прервал переговоры с новым титульным спонсором, компанией Hydrogen Deutschland GmbH. Причиной срыва контракта стали связи компании с Россией, сообщает Sky Sport Germany.
Немецкий клуб находился в поисках нового спонсора после того, как компания Auto.de объявила, что не будет продлевать контракт. Согласно сообщению немецких СМИ, сделка с Hydrogen Deutschland GmbH, которая могла принести «Шальке» € 7 млн в год в течение следующих трёх лет, сорвалась из-за того, что в структуре компании присутствуют некие «неадекватные элементы».
В клубе ситуацию не комментируют, но местные журналисты предполагают, что причиной срыва контракта послужили связи компании с Россией. Компания была основана в 2021 году, и в её управлении есть два гражданина РФ, один из которых с 2011 по 2013 год работал в Сбербанке России и попал под санкции многих западных стран после начала специальной военной операции. В то время он отвечал за инвестиционную компанию, которой якобы управляет российский олигарх и доверенное лицо Владимира Путина.
Напомним, в феврале 2022 года «Шальке» досрочно прекратил сотрудничество с российской энергетической компанией «Газпром», которая была основным спонсором клуба.
- 9 июня 2023
-
21:43
-
21:33
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:14
-
21:04
-
20:59
-
20:48
-
20:44
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:37
-
19:34
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
19:02
-
18:55
-
18:52
-
18:41
-
18:40
-
18:33