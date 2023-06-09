Гельзенкирхенский «Шальке-04» на финальном этапе прервал переговоры с новым титульным спонсором, компанией Hydrogen Deutschland GmbH. Причиной срыва контракта стали связи компании с Россией, сообщает Sky Sport Germany.

Немецкий клуб находился в поисках нового спонсора после того, как компания Auto.de объявила, что не будет продлевать контракт. Согласно сообщению немецких СМИ, сделка с Hydrogen Deutschland GmbH, которая могла принести «Шальке» € 7 млн в год в течение следующих трёх лет, сорвалась из-за того, что в структуре компании присутствуют некие «неадекватные элементы».

В клубе ситуацию не комментируют, но местные журналисты предполагают, что причиной срыва контракта послужили связи компании с Россией. Компания была основана в 2021 году, и в её управлении есть два гражданина РФ, один из которых с 2011 по 2013 год работал в Сбербанке России и попал под санкции многих западных стран после начала специальной военной операции. В то время он отвечал за инвестиционную компанию, которой якобы управляет российский олигарх и доверенное лицо Владимира Путина.

Напомним, в феврале 2022 года «Шальке» досрочно прекратил сотрудничество с российской энергетической компанией «Газпром», которая была основным спонсором клуба.