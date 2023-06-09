УЕФА примет решение по «Ювентусу» после финала Лиги чемпионов

УЕФА объявит официальное решение в отношении «Ювентуса», которому грозит еврокубковая дисквалификация, после финала Лиги чемпионов, в котором 10 июня сыграют «Интер» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Tuttosport.

Европейский футбольный союз вот уже несколько месяцев ведёт расследование в отношении туринского «Ювентуса» в связи с предполагаемыми нарушениями правил УЕФА в отношении лицензий и финансовой фэйр-плей.

Итальянский клуб надеется на снисхождение, поскольку «старая синьора» пошла на сотрудничество с надзорным органом, полностью признав вину в ходе судебных тяжб в Италии. Кроме того, на этой неделе «бьянконери» опубликовали заявление, подтверждающее их официальный выход из проекта Европейской Суперлиги. В результате мадридский «Реал» и «Барселона» остались единственными клубами из 12, которые поддерживали проект на первоначальном этапе.

По версии итальянских СМИ, в худшем случае «Ювентус» могут исключить из турниров под эгидой УЕФА на один год или оштрафовать.