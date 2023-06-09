Сёмин: в «Динамо» надо пригласить российского тренера, с иностранцами как-то не ладится
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Российский тренер Юрий Сёмин посчитал, что московскому «Динамо» нужно пригласить российского тренера на место ушедшего из команды Славиши Йокановича.
«Сколько было уже иностранных тренеров, которые ничего не смогли показать в РПЛ. Не знаю, почему наши топ-клубы настойчиво рассматривают только иностранцев на пост главного тренера. В «Динамо» надо пригласить российского тренера, с иностранцами как-то не ладится. У нас хорошая тренерская школа! Все последние чемпионства связаны с именами российских специалистов», — сказал Сёмин в интервью «РБ Спорт».
Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» завершило на девятой строчке турнирной таблицы. Бело-голубые набрали 45 очков в 30 матчах чемпионата.
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