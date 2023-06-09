Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал подписание контракта с Дивеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание контракта с защитником Игорем Дивеевым.

«Мы рады, что эта длинная эпопея завершилась, и завершилась благополучно. Игорь с нами продлил контракт до 2028 года. Нам очень важно, чтобы футболисты такого уровня оставались в команде. Рад, что наконец-таки точка поставлена. Надеюсь, что сейчас он абсолютно раскрепостился и проведёт хороший матч, который нам предстоит в воскресенье. И в дальнейшем будет приносить пользу клубу. Вместе будем добиваться успеха», — сказал Бабаев в интервью клубной пресс-службе.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона клуб занял второе место. В Суперфинале Фонбет Кубка России армейцы сыграют с «Краснодаром».