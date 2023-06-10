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Эдегор признан лучшим футболистом «Арсенала» в сезоне

Эдегор признан лучшим футболистом «Арсенала» в сезоне
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Завершилось голосование болельщиков, в котором определялся лучший игрок лондонского «Арсенала» в нынешнем сезоне. Первое место занял норвежский полузащитник Мартин Эдегор.

За Эдегора проголосовали 55% болельщиков. Нападающий Букайо Сака занял второе место, а форвард Габриэл Мартинелли — третье.

Эдегор перешёл в «Арсенал» в 2021 году. В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах, помимо 15 забитых мячей, в его активе также восемь результативных передач. По итогам сезона «Арсенал» расположился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, уступив золотые медали «Манчестер Сити».

Портал Transfermarkt оценивает Эдегора, которым интересуется ряд европейских клубов, в € 80 млн.

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