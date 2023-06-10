Ван Бастен: просмотр футбола становится утомительным. Люди выберут сериал или фильм

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен высказался о возможности введения чистого времени в футболе.

«Мы видим, что после ЧМ-2022 в Катаре арбитры стали больше добавлять времени к основному времени матча, но это бесполезно, потому что в эти дополнительные минуты также происходят паузы и остановки.

Следовательно, время должно идти, когда мяч находится в игре. Судья тоже должен следить за тем, чтобы мяч был в игре как можно больше.

Просмотр футбола становится утомительным. С этим мои друзья мало что могут сделать, а я, по крайней мере, могу сделать так, чтобы меня услышали публично.

Не заблуждайтесь насчёт риска. Если людям действительно будет неинтересно, они выберут просмотр сериала или фильма, чем футбольный финал.

Телекомпании уйдут из футбола, а клубы будут лишь частично основывать свои бюджеты на телевизионных деньгах», – приводит слова ван Бастена FC Update.