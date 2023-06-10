Прошкин и Андре Фелипе покинули «Торпедо»

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о расставании с двумя футболистами.

24-летний защитник Егор Прошкин покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Он выступал за чёрно-белых с августа 2020 года. За три сезона в команде провёл 49 игр, забил один мяч и сделал три голевые передачи. В прошлом году Прошкин стал победителем Первенства ФНЛ. В минувшем сезон защитник провёл за «Торпедо» 12 матчей в Премьер-Лиге, отметившись жёлтой карточкой, и две игры в Кубке России.

Также истёк контракт с московским клубом у 32-летнего бразильского нападающего Андре Фелипе. Он пришёл в команду в конце марта и за это время принял участие в пяти играх РПЛ, забив один гол и заработав одно предупреждение.

«Торпедо» заняло в чемпионате России 16-е место и вылетело в ФНЛ.