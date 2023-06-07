Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешёл в мадридский «Реал». Об этом сообщил официальный сайт «шмелей».
Сумма трансфера составит € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. Ранее сообщалось, что сделка станет одной из крупнейших в истории двух клубов. Сообщается, что контакт игрока с «Реалом» будет действовать до 2029 года.
19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
«Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге по итогам сезона, уступив мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям при равенстве очков.
Ранее СМИ сообщили, что Беллингем попрощался со своими партнёрами по «Боруссии». В 2021 году английский полузащитник выиграл со «шмелями» Кубок Германии.
- 7 июня 2023
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