«Милан» пытается подписать контракт с Тилемансом

Исполнительный директор «Милана» Джорджио Фурлани инициировал переговоры с агентом Питером Смитсом, который представляет интересы полузащитника Юри Тилеманса, сообщает журналист Даниэле Лонго.

По сведениям источника, «россонери» пытаются опередить «Астон Виллу», «Рому» и «Галатасарай», которые уже некоторое время работают над подписанием бельгийца. Представители турецкого клуба предложили Тилемансу четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн в год.

Тилеманс присоединился к «Лестеру» в 2019 году. «Лисы» приобрели полузащитника у «Монако» за € 45 млн. Бельгиец завоевал с командой Кубок и Суперкубок Англии.

В прошедшем сезоне на счету Тилеманса 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

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