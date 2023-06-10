«Милан» пытается подписать контракт с Тилемансом

Исполнительный директор «Милана» Джорджио Фурлани инициировал переговоры с агентом Питером Смитсом, который представляет интересы полузащитника Юри Тилеманса, сообщает журналист Даниэле Лонго.
По сведениям источника, «россонери» пытаются опередить «Астон Виллу», «Рому» и «Галатасарай», которые уже некоторое время работают над подписанием бельгийца. Представители турецкого клуба предложили Тилемансу четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн в год.
Тилеманс присоединился к «Лестеру» в 2019 году. «Лисы» приобрели полузащитника у «Монако» за € 45 млн. Бельгиец завоевал с командой Кубок и Суперкубок Англии.
В прошедшем сезоне на счету Тилеманса 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
Во всём виновата Ева. Итоги АПЛ. ХиТ#148
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