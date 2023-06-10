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Гленн Бейл назвал вратаря «Крыльев» Фролова лучшим игроком сезона в РПЛ

Гленн Бейл назвал вратаря «Крыльев» Фролова лучшим игроком сезона в РПЛ
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Нидерландский защитник Гленн Бейл, играющий за «Крылья Советов», назвал голкипера клуба Евгения Фролова лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Лучший игрок сезона — это Евгений Фролов! Если бы не вытащил пенальти со «Спартаком», то для «Крыльев» всё могло сложиться иначе: не так хорошо, как получилось в итоге», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В розыгрыше РПЛ сезона-2022/2023 Фролов принял участие в трёх матчах, один из которых оказался для вратаря «сухим».

Гленн Бейл поучаствовал в 28 матчах РПЛ этого сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 12-е место чемпионата. Из 30 матчей они выиграли восемь раз, столько же матчей отыграли вничью и потерпели 14 поражений.

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