Гленн Бейл назвал вратаря «Крыльев» Фролова лучшим игроком сезона в РПЛ

Нидерландский защитник Гленн Бейл, играющий за «Крылья Советов», назвал голкипера клуба Евгения Фролова лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Лучший игрок сезона — это Евгений Фролов! Если бы не вытащил пенальти со «Спартаком», то для «Крыльев» всё могло сложиться иначе: не так хорошо, как получилось в итоге», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В розыгрыше РПЛ сезона-2022/2023 Фролов принял участие в трёх матчах, один из которых оказался для вратаря «сухим».
Гленн Бейл поучаствовал в 28 матчах РПЛ этого сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 12-е место чемпионата. Из 30 матчей они выиграли восемь раз, столько же матчей отыграли вничью и потерпели 14 поражений.
- 10 июня 2023
-
12:53
-
12:50
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:12
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:34
-
10:32
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:18
-
10:17
-
10:12
-
10:10