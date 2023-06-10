«Думаю, что будет больше одного гола». Андрей Аршавин — о Суперфинале Кубка России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России. Завтра, 11 июля, в решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Равные шансы. «Краснодар» по весне хорошо выглядел, будет интересная игра. Думаю, что будет больше одного гола, не будет закрытой игры. «Быки» предрасположены к острой игре», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.