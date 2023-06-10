«Факел» — «Енисей»: текстовая онлайн-трансляция стыкового матча начнётся в 17:30
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В ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
10 июня 2023, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом матче «Факел» на выезде выиграл со счётом 1:0. Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.
«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.
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