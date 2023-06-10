Бэйл, поигравший с Роналду: лучший игрок, взявший Лигу чемпионов? Лионель Месси

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выигравший трофей Лиги чемпионов пять раз, считает экс-форварда «ПСЖ» и «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом, которому покорялся этот турнир. Отметим, что валлиец выигрывал трофеи вместе с Криштиану Роналду, являющимся лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю историю.

«Лучший игрок, побеждавший в Лиге чемпионов? Лионель Месси», — приводит слова Бэйла Albiceleste Talk в «Твиттере».

38-летний Криштиану Роналду забил 140 голов в Лиге чемпионов, что на 11 больше, чем у Месси. При этом оба футболиста вряд ли обновят свои цифры в главном европейском турнире — Роналду сейчас выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», а Месси подпишет контракт с «Интер Майами».

Месси и Левандовски обсудили «Барселону». Видеоролик: