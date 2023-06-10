Петржела: не люблю «Спартак», они остались врагами. Почти все в России болеют за «Зенит»

Бывший тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о своём отношении к московскому «Спартаку». Чешский специалист отметил, что болеет за сине-бело-голубых.

«Я много говорю о «Спартаке»? Меня же спрашивают о нём. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые — наши враги, их обязательно нужно побеждать. Для меня они так и остались врагами, хотя сейчас мне уже всё равно — просто не люблю «Спартак», и всё! К тому же почти все в России болеют за команду Семака.

Когда последний раз красно-белые становились чемпионами — семь-восемь лет назад? Вот и всё! Я — болельщик «Зенита», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место, отстав от петербуржцев на 16 очков.