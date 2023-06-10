Канчельскис: если «Аякс» и правда заинтересован в Сперцяне, ему нужно соглашаться
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об интересе амстердамского «Аякса» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Конечно, ему надо попробовать себя в Европе. Если интерес «Аякса» – правда, то надо бежать туда. Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация. Всё-таки «Краснодар» – это «Краснодар», а «Аякс» – это «Аякс», – приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».
В сезоне-2022/2023 на счету Сперцяна 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. 23-летний хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата России, а также был признан лучшим полузащитником сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
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