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В матче «Факел» — «Енисей» произошла замена линейного арбитра

В матче «Факел» — «Енисей» произошла замена линейного арбитра
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Продолжается ответный переходный матч за право участвовать в Российской Премьер-Лиге следующего сезона. Воронежский «Факел» принимает красноярский «Енисей». Игра проходит на Центральном стадионе профсоюзов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 77-й минуте матча линейный арбитр Роман Усачёв повредил ногу. Судью увели с поля под руки, а его место занял резервный арбитр.

В первом матче «Факел» выиграл на выезде со счётом 1:0. Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.

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