Юран: даже если бы Дзюба оказался в «Пари НН», не факт, что он делал бы разницу

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран считает, что в случае перехода в нижегородскую команду нападающий Артём Дзюба играл бы менее результативно, чем в «Локомотиве».

«Хотелось ли бы сохранить Глушакова? Дайте немножко отойти, а там будем поступательно принимать решения. Я никогда не против опытнейших футболистов. Но нужно смотреть, соответствует или нет? Это не «Спартак», не «Локомотив», где есть играющая команда.

Опытный, мастеровитый футболист, но насколько он будет необходим? Даже если бы Дзюба оказался в «Пари НН» не факт, что он бы стал забивать и делать разницу, так как нашей команде приходится обороняться, бегать без мяча. Есть уровень команд, которые мастеровитее «Пари НН». Нужно исходить из того, что ты хочешь от игры», — сообщил Юран «Матч ТВ».

Напомним, во второй половине сезона-2022/2023 Артём Дзюба забил восемь голов и сделал пять результативных передач за «Локомотив». «Пари НН» сегодня, 10 июня, проиграл московской «Родине» (0:2) в ответном стыковом матче, но по сумме двух игр (3:2) сохранил прописку в РПЛ.