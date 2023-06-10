Иржи Ярошик: ЦСКА способен обыграть «Краснодар» в Суперфинале Кубка России

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от финала Фонбет Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Краснодаром».
«Сезон удачно сложился для ЦСКА. Думаю, армейцы способны обыграть «Краснодар» в Суперфинале Кубка России, но есть всего один шанс. «Краснодар» тоже хочет завоевать этот трофей. Будет очень интересная игра.
Встречаются две хорошие команды, которые долго не завоёвывали трофеи. Будем следить и надеяться, что ЦСКА выиграет», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится завтра, 11 июня. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.
ЦСКА в сезоне-2022/2023 занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 58 очками, а «Краснодар» стал шестым, набрав 48 очков.
- 10 июня 2023
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