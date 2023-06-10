Ван Бастен возмутился, что певица Анитта выступила прямо перед началом финала ЛЧ

Легендарный нидерландский футболист Марко ван Бастен остался недоволен решением организаторов финального матча Лиги чемпионов провести церемонию открытия за несколько минут до стартового свистка. Перед зрителями выступили бразильская певица Анитта и нигерийский музыкант Burna Boy.
«Это смешно, очень смешно. Игрокам пришлось ждать, прежде чем они смогли выйти на поле. Почему нельзя организовать это перед разминкой? Футболисты размялись и хотят играть, но должны ждать. Финал должен быть о футболистах и футболе, а не о коммерции и комедии. Всё это только для того, чтобы они могли продать билеты подороже. Это было на чемпионате мира, а теперь снова произошло в Лиге чемпионов. Смешно!», — приводит слова ван Бастена FCUpdate со ссылкой на эфир Ziggo Sport.
В решающем матче, проходящем в турецком Стамбуле, встречаются «Интер» и «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 10 июня 2023
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