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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Ван Бастен возмутился, что певица Анитта выступила прямо перед началом финала ЛЧ

Ван Бастен возмутился, что певица Анитта выступила прямо перед началом финала ЛЧ
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Легендарный нидерландский футболист Марко ван Бастен остался недоволен решением организаторов финального матча Лиги чемпионов провести церемонию открытия за несколько минут до стартового свистка. Перед зрителями выступили бразильская певица Анитта и нигерийский музыкант Burna Boy.

«Это смешно, очень смешно. Игрокам пришлось ждать, прежде чем они смогли выйти на поле. Почему нельзя организовать это перед разминкой? Футболисты размялись и хотят играть, но должны ждать. Финал должен быть о футболистах и ​​футболе, а не о коммерции и комедии. Всё это только для того, чтобы они могли продать билеты подороже. Это было на чемпионате мира, а теперь снова произошло в Лиге чемпионов. Смешно!», — приводит слова ван Бастена FCUpdate со ссылкой на эфир Ziggo Sport.

В решающем матче, проходящем в турецком Стамбуле, встречаются «Интер» и «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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