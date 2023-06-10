Де Брёйне во второй раз подряд не смог доиграть финал Лиги чемпионов
Поделиться
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне второй раз подряд не смог доиграть финал Лиги чемпионов, покинув поле в матче с «Интером» из-за травмы.
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером» Кевин Де Брёйне был заменён на Фила Фодена на 36-й минуте. Бельгийский полузащитник поскользнулся и, вероятно, получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру.
Таким образом, 32-летний полузащитник не смог доиграть второй финал Лиги чемпионов подряд. Напомним, в финале сезона-2020/2021 с «Челси» хавбек был заменён на 60-й минуте. Победу благодаря голу Кая Хаверца в первом тайме одержала команда из Лондона.
Первый тайм финала Лиги чемпионов — 2022/2023 завершился без забитых мячей.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2023
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:40
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:37
-
21:33
-
21:23
-
21:12
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
21:04
-
21:03
Партнерский контент