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Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
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Де Брёйне во второй раз подряд не смог доиграть финал Лиги чемпионов

Де Брёйне во второй раз подряд не смог доиграть финал Лиги чемпионов
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне второй раз подряд не смог доиграть финал Лиги чемпионов, покинув поле в матче с «Интером» из-за травмы.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером» Кевин Де Брёйне был заменён на Фила Фодена на 36-й минуте. Бельгийский полузащитник поскользнулся и, вероятно, получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру.

Таким образом, 32-летний полузащитник не смог доиграть второй финал Лиги чемпионов подряд. Напомним, в финале сезона-2020/2021 с «Челси» хавбек был заменён на 60-й минуте. Победу благодаря голу Кая Хаверца в первом тайме одержала команда из Лондона.

Первый тайм финала Лиги чемпионов — 2022/2023 завершился без забитых мячей.

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