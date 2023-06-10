Ловчев поделился мнением о первом тайме финала ЛЧ

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о первом тайме финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером».
«Всё слишком осторожно. Я ставил на ничью, но не думал, что всё будет настолько застёгнуто.
Нет преимущества ни у кого. Мячом больше владеет «Сити». Единственный момент у Холанда и по тому, как он играет, напоминает Стрельцова. Он не участвует в игре, незаметен, потом рывок — момент и очень опасно.
Обращают на себя внимание падения игроков — то ли обувь не так подобрали, то ли слишком скользко, то ли структура травы необычная. Ощущение, что исход игры решит глупейшая ошибка — или игрок упадёт, или вратарь подведёт. Очень нервничает вратарь «Сити».
Пока финал не слишком яркий, не думал, что так будет, что топ-игроки будут так нервничать. Уход Де Брёйне, безусловно, потеря, но структура игры не пострадает — пострадает у Сити качество последнего паса», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Ранее футбольный эксперт дал свой прогноз на матч.
- 10 июня 2023
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