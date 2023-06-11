Эрлинг Холанд — лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиров Лиги чемпионов — 2022/2023.

На счету форварда «горожан» 12 забитых мячей. Норвежец оформил дубль в матче с «Севильей» на групповом этапе, забивал «Боруссии» Дортмунд, «Копенгагену» (дубль), а также оформил пента-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

По голу Холанд забил «Баварии» в двух матчах 1/4 финала. Сегодня «Ман Сити» обыграл в финале «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Для «горожан» эта победа стала втором в еврокубковом соревновании — в 1970 году английский клуб выиграл Кубок обладателей кубков, обыграв в финале польский «Гурник Забже» (1:0).

В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» уступил в финале Лиги чемпионов «Челси» (0:1).