Итальянские клубы проиграли все три финала еврокубков в этом сезоне

Завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира.

Таким образом, в финале всех трёх еврокубков этого сезона проигрывали итальянские команды. В финале Лиги конференций «Фиорентина» уступила «Вест Хэму» (1:2), а в решающем матче Лиги Европы «Рома» уступила «Севилье» (1:1 в основное время, 1:4 по пенальти).

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).