Андрей Канчельскис: «Манчестер Сити» — мои враги, но они заслужили выиграть Лигу чемпионов

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подвёл итоги финала Лиги чемпионов — 2022/2023.

«Манчестер Сити» — мои враги, но они полностью заслужили выиграть Лигу чемпионов. Но, несмотря на все эти победы, в Манчестере есть только одна команда — и все её знают!

Сегодня называем вещи своими именами: «Сити» — сильнейшие. Выиграли по делу и стали чемпионами. Можно только признать и поздравить их с этим достижением», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023 стал английский «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Интер» со счётом 1:0. Единственный и победный гол забил испанский полузащитник «горожан» Родри.