Холанд повторил достижение Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил достижение экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В истории английского футбола только два игрока выигрывали чемпионский титул, Лигу чемпионов, становились лучшими бомбардирами в обоих турнирах и признавались футболистом года по версии ассоциации футбольных журналистов в рамках одного сезона.

Это Криштиану Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, а ныне защищающий цвета «Аль-Насра», и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий присоединился к «горожанам» прошлым летом из дортмундской Боруссии. В рамках одной только английской Премьер-лиги он забил 36 голов и сделал восемь результативных передач.