Холанд повторил достижение Роналду
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил достижение экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
В истории английского футбола только два игрока выигрывали чемпионский титул, Лигу чемпионов, становились лучшими бомбардирами в обоих турнирах и признавались футболистом года по версии ассоциации футбольных журналистов в рамках одного сезона.
Это Криштиану Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, а ныне защищающий цвета «Аль-Насра», и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Норвежский нападающий присоединился к «горожанам» прошлым летом из дортмундской Боруссии. В рамках одной только английской Премьер-лиги он забил 36 голов и сделал восемь результативных передач.
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