Видео: эмоции игроков «Манчестер Сити» после финального свистка матча с «Интером»

Футболисты «Манчестер Сити» бросились праздновать победу после финального свистка матча Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте матча. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).