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Президент ОАЭ вручил Эрдогану шарф «Манчестер Сити» после финала Лиги чемпионов

Президент ОАЭ вручил Эрдогану шарф «Манчестер Сити» после финала Лиги чемпионов
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Глава ОАЭ Мохаммед бин Заид аль-Нахайян вручил шарф «Манчестер Сити» президенту Турции Тайипу Реджепу Эрдогану.

Они встретились после финала Лиги чемпионов, который проходил в Стамбуле. Позже главы государств обнялись.

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и стал победителем турнира. Единственный гол забил Родриго Эрнандес, открыв счёт на 68-й минуте матча. В роли ассистента выступил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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Президент ОАЭ вручил Эрдогану шарф «Манчестер Сити» после финала Лиги чемпионов
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