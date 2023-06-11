Холанд дал экс-игроку «Краснодара» поносить медаль победителя Лиги чемпионов

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после финала Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла «Интер» со счётом 1:0, дал поносить медаль победителя турнира соотечественнику Эрику Ботхейму.
Последний в минувшем сезоне выступал за итальянскую «Салернитану». В 23 матчах серии А – 2022/2023 Ботхейм забил один гол. Также 23-летний форвард провёл один матч в Кубке Италии. До перехода в «Салернитану» Ботхейм принадлежал «Краснодару», но не провёл за клуб ни одной официальной игры, появившись на поле только в семи товарищеских встречах.
22-летний Холанд в минувшем сезоне забил 52 голам в 53 матчах за «Манчестер Сити», и в том числе отметился 12 мячами в 11 поединках Лиги чемпионов, где стал лучшим бомбардиром. Он выступал вместе с Ботхеймом за сборные Норвегии различных возрастов.
- 11 июня 2023
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