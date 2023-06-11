«Слово я сдержал — это самое главное». Юран — о сохранении прописки «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Родины» (0:2) в ответном стыковом матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге. «Пари Нижний Новгород», выигравший в гостях со счётом 3:0, остался в РПЛ по сумме двух матчей — 3:2.

«Проходил я эти стыковые матчи в прошлом году с «Химками»… И знаю, что они очень опасны. В том плане, что команды из Первой лиги непредсказуемые. Иногда проще играть с командами РПЛ. И ответный матч с «Родиной» показал это.

Парни приобрели хороший опыт. Я не могу предъявить претензии игрокам, мы работали в режиме сбора, после московской игры вновь заехали на базу, готовились. Все были сконцентрированы. Но у нас в команде много молодёжи. И когда попадаешь в такую ситуацию, пропускаешь быстрый гол с пенальти… Мне непонятно это решение арбитра. Нельзя ставить такой 11‑метровый, и не просто так судью позвали смотреть этот эпизод. Значит, на VAR человек был не согласен.

Повторю, это хороший опыт для молодых парней. Я им из жизни рассказывал, что футбол – такая вещь, тут может быть всё что угодно. Психология выходит на первый план, но многие ребята закрепостились и забыли, что мы наигрывали. Хотелось закончить сезон на хорошей ноте, я по жизни максималист. Хочу извиниться за результат. Но это жизнь.

С первого своего дня в Нижнем я пообещал болельщикам, чтобы они не переживали, команду я в РПЛ сохраню, чего бы это ни стоило. Слово я сдержал — это самое главное. Так и в «Химках» было. Большое спасибо за помощь игрокам, тренерско-административному штабу, руководству, всему клубу в целом. Мы жили результатом и сделали это!» — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».