Шейх Мансур поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов
Поделиться
Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур опубликовал поздравление после финала Лиги чемпионов.
«Мои поздравления и благодарность преданным болельщикам «Манчестер Сити» и всем в клубе, включая менеджмент, технический персонал и игроков. Будем продолжать праздновать», — написал Мансур в своём «твиттере».
Шейх Мансур посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Он не появлялся на официальных матчах «горожан» уже 13 лет. Последняя игра, которую шейх посетил лично, состоялась ещё в 2010 году. Тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов. Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.
Комментарии
- 11 июня 2023
-
11:42
-
11:40
-
11:38
-
11:38
-
11:20
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:37
-
10:37
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:18
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:35
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
07:13
-
06:42
-
04:57
-
04:46
Партнерский контент