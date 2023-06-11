Шейх Мансур поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур опубликовал поздравление после финала Лиги чемпионов.

«Мои поздравления и благодарность преданным болельщикам «Манчестер Сити» и всем в клубе, включая менеджмент, технический персонал и игроков. Будем продолжать праздновать», — написал Мансур в своём «твиттере».

Шейх Мансур посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Он не появлялся на официальных матчах «горожан» уже 13 лет. Последняя игра, которую шейх посетил лично, состоялась ещё в 2010 году. Тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов. Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.