«Он не хотел быть плохим парнем». Тевес объяснил, почему Месси не перешёл в «Барселону»

Бывший игрок сборной Аргентины Карлос Тевес объяснил, почему его соотечественник, нападающий Лионель Месси перешёл из «ПСЖ» в «Интер Майами», а не в «Барселону».

«Мне кажется, Лео принял решение, зная и понимая свою ситуацию. Он не хотел возвращаться в «Барселону», вынуждая его партнёров снизить зарплату и стать плохим парнем. Невозможность вернуться в «Барселону», которая является его домом, была для него больнее всего.

Лео выбрал лигу в США. Ему нравится Майами, это спокойствие для него и его семьи. Я думаю, что то, что он сделал, было правильным. Кроме «Барселоны», где он был бы в центре внимания, вариантов в Европе не оставалось. Месси принял верное решение», — приводит слова Тевеса Goal со ссылкой на ESPN.