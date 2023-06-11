Дьяков: «Манчестер Сити» теперь лучшая команда в мире. Но футбол в финале ЛЧ не понравился
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Российский защитник Виталий Дьяков поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов — 2022/2023.
«От финала Лиги чемпионов всегда ждёшь красивого футбола с голами, но обычно происходит всё наоборот. «Манчестер Сити» и «Интер» играли слишком осторожно, но если от итальянцев это можно было ожидать, то от команды Гвардиолы — нет. Мне не понравился футбол в финале Лиги чемпионов, особенно первый тайм — скучный и унылый. Футбол немного разочаровал.
Глупо отрицать, что «Манчестер Сити» теперь лучшая команда в мире. Команда выиграла все турниры, в которых участвовала. А скоро ещё победят в Суперкубке УЕФА и в клубном чемпионате мира», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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