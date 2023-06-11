Бельерин близок к подписанию контракта с «Бетисом»
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Защитник «Спортинга» Эктор Бельерин близок к возвращению в «Реал Бетис». Об жтом сообщает Mundo Deportivo.
Бельерин провёл переговоры с клубом в Севилье, где он принимал участие в чествовании завершившего карьеру Хоакина. Сообщается, что новый контракт игрока будет рассчитан на четыре или пять сезонов. Бельерин является воспитанником «Бетиса». Он выступал за клуб в 2021-2022 годах. Недавно защитник назвал «Бетис» своим домом.
Бельерин в сезоне 2022/23 выступал за «Барселону» и португальский «Спортинг». В составе сине-гранатовых Эктор принял участие в трёх матчах, а в составе «Спортинга» — в семи.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Реал Бетис» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 60 очков в 38 матчах.
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