Англия — первая в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023, Россия — 18-я

Англия заняла первое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023. Второй является Испания, третьей — Германия. Россия занимает 18-ю строчку. Итоговая таблица опубликована на официальном сайте УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Англия — 109.570.
2. Испания — 92.988.
3. Германия — 82.481.
4. Италия — 81.926.
5. Франция — 61.164.
6. Нидерланды — 59.900.
7. Португалия — 56.216.
8. Бельгия — 42.200.
9. Шотландия — 36.400.
10. Австрия — 34.000.
...
18. Россия — 26.215.
Английские клубы «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» выиграли Лигу чемпионов и Лигу конференций соответственно. Испанская «Севилья» стала победителем Лиги Европы.
Российские клубы отстранены от европейских турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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