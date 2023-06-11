Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — первая в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023, Россия — 18-я

Англия — первая в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023, Россия — 18-я
Аудио-версия:
Комментарии

Англия заняла первое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023. Второй является Испания, третьей — Германия. Россия занимает 18-ю строчку. Итоговая таблица опубликована на официальном сайте УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 109.570.
2. Испания — 92.988.
3. Германия — 82.481.
4. Италия — 81.926.
5. Франция — 61.164.
6. Нидерланды — 59.900.
7. Португалия — 56.216.
8. Бельгия — 42.200.
9. Шотландия — 36.400.
10. Австрия — 34.000.
...
18. Россия — 26.215.

Английские клубы «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» выиграли Лигу чемпионов и Лигу конференций соответственно. Испанская «Севилья» стала победителем Лиги Европы.

Российские клубы отстранены от европейских турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023