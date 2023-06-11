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Англия — первая в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023, Россия — 18-я

Англия заняла первое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023. Второй является Испания, третьей — Германия. Россия занимает 18-ю строчку. Итоговая таблица опубликована на официальном сайте УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 109.570.

2. Испания — 92.988.

3. Германия — 82.481.

4. Италия — 81.926.

5. Франция — 61.164.

6. Нидерланды — 59.900.

7. Португалия — 56.216.

8. Бельгия — 42.200.

9. Шотландия — 36.400.

10. Австрия — 34.000.

...

18. Россия — 26.215.

Английские клубы «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» выиграли Лигу чемпионов и Лигу конференций соответственно. Испанская «Севилья» стала победителем Лиги Европы.

Российские клубы отстранены от европейских турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.