«$ 42 тыс. за ужин с Месси». В Китае активизировались мошенники перед матчем Аргентины
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Китайских болельщиков предупредили о мошеннических схемах, появившихся за несколько дней до приезда сборной Аргентины в Пекин. Об этом сообщает Goal.
Так, в одном из рекламных объявлений предлагалось провести вечер с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси за 300 тысяч юаней ($ 42 тыс.). Служба общественной безопасности Пекина предупредила граждан и пошутила, сказав, что поднимет бокал за тех, кого могут обмануть на 300 тысяч юаней. Кроме ужина, в список «услуг» вошли билет на матч Аргентины за $ 701, а также футболка с подписью Лионеля и фото с игроком за $ 1122. Более богатым гражданам предлагалось заплатить $ 7 млн, чтобы Месси рассказал об их компании в прямом эфире.
15 июня Аргентина проведёт в Пекине товарищеский матч с Австралией.
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