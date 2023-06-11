Уссем Ауар перешёл в «Рому» на правах свободного агента

Алжирский полузащитник Уссем Ауар подписал контракт с «Ромой». Футболист пополнил состав римского клуба на правах свободного агента, решив не продлевать соглашение с «Лионом», воспитанником которого является.

«Я очень рад, что подписал контракт с «Ромой», потому что это великий клуб с великой историей. Думаю, это подходящий проект для меня: здесь прекрасная команда, талантливые игроки и уникальные болельщики. Теперь я игрок «джаллоросси», и я готов работать», – приводит слова 24-летнего полузащитника пресс-служба «Ромы».

Ауар является воспитанником французского «Лиона», в академию которого он попал в 11 лет. Алжирец дебютировал в первой команде «ткачей» в 2017 году. В общей сложности он провёл 179 матчей в Лиге 1, в которых забил 30 голов и отдал 24 голевые передачи. Кроме того, в активе футболиста 34 матча и пять голов в еврокубках, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Контракт Ауара рассчитан на пять лет и будет действовать до 30 июня 2028 года. Уссем выбрал себе 22-й игровой номер.