Арбитр Федотов: Олусегун не успел сыграть в мяч и подбил ногу игроку ЦСКА

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением пенальти в финале Кубка России.
«Лучший повтор эпизода с пенальти в Суперфинале – из-за дальних ворот. Там чётко видно, что был фол по неосторожности: Олусегун не успел сыграть в мяч и подбил ногу игроку ЦСКА. А с общих камер кажется, что была симуляция – думаю, Ивич увидел не тот повтор и поэтому был так зол.
Думаю, Безбородову помог помощник, была маленькая пауза. Но с этим решением я согласен. Благодаря камере из-за дальних ворот мы увидели, что ногу подбили», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, в эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу армейцев: на 31-й минуте Фёдор Чалов реализовал пенальти.
- 11 июня 2023
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