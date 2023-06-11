«Рома» заинтересована в подписании Мораты

«Рома» заинтересована в подписании нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне рассматривают два варианта приобретения испанского форварда: первый — аренда с обязательным выкупом за € 30 млн, второй — обмен на защитника Рожера Ибаньеса, который нравится наставнику «матрасников» Диего Симеоне.

Отмечается, что сам форвард заинтересован в том, чтобы вновь играть с Пауло Дибалой в атакующей линии команды. Футболисты были одноклубниками в «Ювентусе» на протяжении трёх сезонов (2015/2016, 2020/2021 и 2021/2022).

В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

Мората забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о желании Мораты продлить контракт с «Атлетико».