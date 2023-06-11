«Рома» заинтересована в подписании Мораты

«Рома» заинтересована в подписании нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, сообщает Calciomercato.
По информации источника, римляне рассматривают два варианта приобретения испанского форварда: первый — аренда с обязательным выкупом за € 30 млн, второй — обмен на защитника Рожера Ибаньеса, который нравится наставнику «матрасников» Диего Симеоне.
Отмечается, что сам форвард заинтересован в том, чтобы вновь играть с Пауло Дибалой в атакующей линии команды. Футболисты были одноклубниками в «Ювентусе» на протяжении трёх сезонов (2015/2016, 2020/2021 и 2021/2022).
В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.
Мората забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о желании Мораты продлить контракт с «Атлетико».
- 11 июня 2023
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